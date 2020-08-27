Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi Göktürk Caddesi üzerinde dün meydana gelen olayda, Gülşah G., 9 yaşındaki oğlu Yusuf G. ile birlikte yürüyüşe çıktı.

Çocuk yürüdükten bir süre sonra yolda duran sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Saldırı sonucu küçük çocuk omzundan ve yüzünden yaralandı.

Olayın ardından anne Gülşah G. çocuğunu hastaneye götürüp tedavi ettirdi. Saldırının olduğu yerdeki sokak köpeklerinin çiğ et ile beslendiğini iddia eden kadın, köpeklerin saldırganlıklarına çözüm bulunmasını istedi.

Saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.