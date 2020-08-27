Haber Giriş: Kaynak: İHA
İstanbul'da kuyumcuyu gasp edenler 11 kilogram altınla kaçtı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da 11 kilogramlık altın dolu çantayla evinden çıkan kuyumcu, silahlı ve şok tabancalı 4 kişinin saldırısına uğradı. Altın dolu çantayı alan soyguncular kayıplara karışırken, gasp anı kameralara yansıdı.
Olay, Esenler Kazım Karabekir Mahallesi 1048. Sokak'ta meydana geldi.
Kuyumcu olduğu ileri sürülen bir kişi içerisinde 11 kilogram altın bulunan sırt çantasıyla evden çıktı.
Bu sırada sokakta bir aracın içerisinde bekleyen maskeli, silahlı ve şok tabancalı 4 kişi, telefonla konuşarak yürüyen kuyumcuyu takip etmeye başladı.
[Fotoğraf: İHA]
Daha sonra araçtan inen soyguncular, kuyumcuyu darp edip altın dolu çantayı alarak kayıplara karıştı. Çevrede olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: istanbul haber istanbul esenler gasp anı kameradaSon Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 13:03
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