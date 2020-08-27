Olay, Esenler Kazım Karabekir Mahallesi 1048. Sokak'ta meydana geldi.

Kuyumcu olduğu ileri sürülen bir kişi içerisinde 11 kilogram altın bulunan sırt çantasıyla evden çıktı.

Bu sırada sokakta bir aracın içerisinde bekleyen maskeli, silahlı ve şok tabancalı 4 kişi, telefonla konuşarak yürüyen kuyumcuyu takip etmeye başladı.

[Fotoğraf: İHA]

Daha sonra araçtan inen soyguncular, kuyumcuyu darp edip altın dolu çantayı alarak kayıplara karıştı. Çevrede olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.