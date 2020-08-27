Teşvikiye beldesi Güngörmezler mevkisinden başlayıp deniz kıyısındaki Kemertepe mevkisine kadar yer altından giden yaklaşık 12 kilometre uzunluğundaki sistem, asırlardır varlığını koruyor.

Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 2006 yılında tescil edilen antik su sistemi, kanal ve kemerlerden oluşuyor.

Yüksekliği 2, genişliği 1 metre olan ve moloz taştan kireç harcı kullanılarak inşa edilen yapının bazı bölümlerde havalandırma bacaları ve dinlendirme havuzları bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

"Buranın turizme açılması önemli bir değer olacak"

Teşvikiye Belediye Başkanı Mustafa Nurten, bu alanı turizme kazandırmak için meclis kararı aldıklarını söyledi.

Uzman akademisyenlerle bölgede yaptıkları incelemede, su sisteminin Roma, Doğu Roma (Bizans) ve Selçuklu dönemlerinde kullanıldığı bilgisine ulaştıklarını anlatan Nurten, şöyle konuştu:

"Bu su kemerlerinin önümüzdeki yıllarda ilimiz, ilçemiz ve beldemizin turizmine katkı sunmasını arzu ediyoruz. Ayrıca yapacağımız çalışmayla tarihi de gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Sayın Valimiz Muammer Erol'un desteğiyle durumu Kültür ve Turizm Bakanlığına ilettik. Burayı turizme açma konusunda biz çalışmalarımızı başlattık. Allah nasip ederse önümüzdeki ay çalışmaları yoğunlaştıracağız. Buranın turizme açılması ve gün yüzüne çıkması, Marmara Bölgesi, Yalova ve Çınarcık için önemli bir değer olacaktır."