Haber Giriş: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'ndaki kaza İstanbul yönüne ulaşımı kapattı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, 2 tır ile pikapın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikametinde yol ulaşıma kapandı.
Gebze Muallimköy mevkisinde İstanbul istikametinde seyreden palet yüklü tır, arıza nedeniyle otoyolun kenarına park eden kamyon lastiği taşıyan tıra arkadan çarptı.
Arkadan gelen pikapın da karıştığı kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: AA]
Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik akışının durması sonucu araç kuyruğu oluştu.
Karayolları ekipleri kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaza nedeniyle araçlar, Körfez turnikelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
Etiketler: anadolu otoyolu trafik KazasıSon Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 11:56
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