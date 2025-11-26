Parçalı Bulutlu 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.11.2025 16:31

Motosiklette başlayan yangın apartmana sıçradı: 9 kişi hastanelik oldu

Çorum'da apartman girişine park edilen motosikletin yanması nedeniyle oluşan yoğun dumandan etkilenen 7'si çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Ekipler yangını kontrol altına alırken motosiklet kullanılamaz hale geldi, apartmanda hasar meydana geldi.

Motosiklette başlayan yangın apartmana sıçradı: 9 kişi hastanelik oldu

Gülabibey Mahallesi Kapaklı 1. Cadde'deki 5 katlı apartmanın girişine park edilen Mehmet A.G.'ye ait motosiklette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın apartmanın girişindeki ahşap bölümlere sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerince, apartmana yayılmadan söndürüldü.

Yangın sırasında apartman boşluğunu dolduran yoğun dumandan etkilenen 7'si çocuk 9 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yangında motosiklet kullanılamaz hale geldi, apartmanda hasar oluştu.

ETİKETLER
Çorum Yangın
Sıradaki Haber
İETT otobüsü bu kez de yanlış yola girdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:44
Yılın son MGK'sı başladı
16:28
ESK: Et fiyatlarındaki spekülatif fiyat hareketlerine karşı tüm tedbirler alındı
16:36
İETT otobüsü bu kez de yanlış yola girdi
16:10
Bakan Memişoğlu: 79 branşın 72'sine artık aynı güne randevu verebiliyoruz
16:01
Virajı alamadı, tonlarca yükle yan yattı: O anlar kamerada
16:41
Soykırımcı İsrail'den yeni skandal: Yargısız idam
Termessos'taki iki anıt mezar ayağa kaldırılıyor
Termessos'taki iki anıt mezar ayağa kaldırılıyor
FOTO FOKUS
İETT otobüsü bu kez de yanlış yola girdi
İETT otobüsü bu kez de yanlış yola girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ