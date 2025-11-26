Parçalı Bulutlu 15ºC Ankara
Türkiye
İHA 26.11.2025 16:13

İETT otobüsü bu kez de yanlış yola girdi

İstanbul Sultangazi'de İETT otobüsü şoförü, hatalı güzergaha girdiğinin farkına varınca geri geri manevra yaptı. Şoförün trafiği tehlikeye attığı anlar kameraya da yansıdı.

Olay, TEM otoyolu yan yol girişinde meydana geldi. Yan yola giren İETT otobüsü sürücüsü, yanlışlıkla Sultangazi sapağına yöneldi. Sürücü, hatalı güzergaha girdiğini fark edince, trafiği riske atacak şekilde geri geri manevra yaparak yeniden TEM otoyoluna bağlanmaya çalıştı. Bu sırada çevredeki araçlar yavaşlamak zorunda kaldı ve trafikte kısa süreli tedirginlik yaşandı.

Otobüsün tehlikeli hareketi, olay anına tanıklık eden bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

O anları kayıt altına alan vatandaş, "Yolu kaçıran otobüs geri geri gidiyor, trafiği tehlikeye sokuyor" diyerek tepki gösterdi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise otobüsün geri manevra yaptığı ve bir süre sonra tekrar otoyola bağlandığı anlar görülüyor.

