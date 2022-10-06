Hırsıza kilit dayanmadı, her bağladığında kırıp aldılar motosikletini.

Aynı motosiklet, hırsızlar tarafından 6 ayda tam 3 kere çalındı. Motosikletin sahibi, motosikletinin izini sürdü, her defasında bu motosikleti geri getirmeyi başardı.

Motosiklet ilk çalındığında evin önünde kapıya kilitle bağlı halde duruyordu. Aracının olmadığını fark eden Onur Başaran’ın aklına, motosikletinde takip sistemi olduğu geldi.

Hırsızların çaldığı motosikletini dedektif gibi iz sürerek Okmeydanı'nda buldu. Tekrar eve getirdi ve bu sefer çalınmasın diye çok sağlam bir kilit aldı. Ancak aradan 1,5 ay geçti ve motosikleti yine çalındı.

Motosikletini kümeste buldu

Takip sistemi ona yine yol gösterdi. Motosikleti bu kez Eyüp’te bir kümese saklanmıştı. Motosikleti için daha da sağlam kilitler aldı ve kilitledi. Aradan yine 1,5 ay geçti ve motosikletini yine yerinde bulamadı. Motosikleti bu seferde bir inşaat alanının yanında buldu.

Hırsızlar motosikleti çalmak için yaptığı 3 denemede de başarısız oldu. Pes ettiler mi, etmediler mi bilinmez ama Onurcan Başaran'nın kendine güveni tam.

Haber: Aytaç Kurnaz

Kamera: Selim Bayram