Motosiklet sürücülerine denetimler sürüyor: 269 bin 143 lira ceza kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletlere yönelik kent genelinde iki aşamalı uygulama gerçekleştirdi.

İlk olarak Bahçelievler ve Kadıköy'de ilçe emniyet müdürlüklerinin asayiş büro amirliği ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin katılımı ile motosiklet yedek parça satışı ve tamiri yapılan yerler denetlendi.

Uygulama sırasında kontrol edilen 3 işletme ve 37 motosikletle ilgili herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Denetimlerin ikinci aşamasında ise 68 noktada, 528 personelin katılımı ile 22.00-01.00 saatlerinde motosikletlere yönelik sabit yol uygulaması yapıldı.

1327 motosiklet kontrol edildi

Uygulamada, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılan 2 bin 897 kişiden aranan 5 şüpheli ile yoklama kaçağı olduğu belirlenen 19 kişi yakalandı.

Denetimlerde ayrıca 9 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ile 3 fişek ele geçirildi.

Toplamda 1327 motosiklet ve 49 aracın kontrol edildiği uygulamalarda, 43 motosiklet ile 18 sürücüye işlem yapıldı.

Kontrollerde, 18 motosiklet trafikten men edilirken, 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi, toplamda 269 bin 143 lira ceza kesildi.