Antalya'da izolasyon işletmesi sahibi 56 yaşındaki Ahmet Barın, aracına bindiğinde motor bölümünden ses geldiğini fark etti. Aracını çalıştırmadan motor kapağını açan Barın, motora bir kedinin sıkıştığını gördü.

Kedi tedavi altına alındı

Haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekiplerinin kediyi kurtarma çabası sonuç vermeyince Barın, çekici yardımıyla aracını oto tamir ve bakım servisine götürdü.

Burada yaklaşık bir saat süren çalışma sonunda, kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kurtarma çalışması sırasında motor bölümündeki bazı parçaların zarar görmesi üzerine servise 800 lira ödeme yapan Barın, daha sonra kediyi önce veterinere ardından hayvan hastanesine götürdü. Burada yapılan kontrollerde sol ön bacağında kırık olduğu tespit edilen kedi, tedaviye alındı.

Kediyi sahiplenerek ismini "Kaput" koydu

Hastanede tedavisi süren kediyi her gün ziyaret eden ve sağlık durumu hakkında bilgi alan Ahmet Barın, şunları söyledi:

"Bir kedi için 800 liran gitti diyenler oluyor ama benim için can daha önemli. Normalde hiç masraf yapmadan kediyi zorla çıkartabilirdik ama canının yanmasını istemedim. 800 lira gitti ama önemli değil. Kediyi kurtardık."

"Çekicideyken kaput içerisinde hayata yolculuk yaptığı için ismini Kaput koydum" diyen Barın, "Kediyi bundan sonra sahipleneceğiz. İyileştikten sonra işletmemizde kedimize bakacağız. Onu artık hiç yalnız bırakmayacağız. Hayvanları çok seviyorum" dedi.

"Can dostlarımıza karşı bir farkındalık oluşmasını istiyoruz"

Barın'ın eşi Meral Barın da kedinin zarar görmesinden korktukları için aracı otomobil servisine götürdüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Hastanede kaldığı ilk gün uykumuz kaçtı. İlk işimiz sabahleyin yeniden hastaneye gitmek oldu. Kedilere işkence yapanlara çok şaşırıyorum. Bu canlara nasıl kıyıyorlar. Umarım bizim bu şefkatli yaklaşımımız birilerine örnek olur. Can dostlarımıza karşı bir farkındalık oluşmasını istiyoruz."

Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Mehmet Kocakasap ise kedinin, travmatik şok ve ön sol ayağında kırık ile merkezlerine geldiğini söyledi.

İlk etapta kediye rahatlatıcı tedavi uyguladıklarını anlatan Kocakasap, "Kırık için destekli bandaj yaptık. Destekli bandaja aldıktan sonra hayvanın bağışıklık sistemi ve metabolizması ile sorunu çözeceğini düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: AA