AA 30.09.2025 15:39

MİT’ten kişisel verileri çalanlara operasyon: 3 tutuklama

Milli İstihbarat Teşkilatı, kişisel verileri hedef alan yasa dışı sorgu sistemlerine yönelik bir operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon ile vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı yollarla ele geçiren 3 kişi tutuklandı.

MİT’ten kişisel verileri çalanlara operasyon: 3 tutuklama

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) iş birliğinde vatandaşların kişisel verilerinin korunmasına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

İstanbul, Şanlıurfa, İzmir ve Kütahya'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı sorgu sistemlerinin yöneticileri ve geliştiricilerinin de aralarında bulunduğu şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Y.Z.H., B.K. ve M.Ş. tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Veriler yurt dışına aktarılıyordu

USOM'un teknik desteğiyle siber suçluların kullandığı altyapılar ortaya çıkarılırken, MASAK tarafından yapılan incelemelerle örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiği deşifre edildi.

Çalışmalar sonucu elde edilen kişisel verilerin casusluk faaliyetleri kapsamında yurt dışındaki bağlantılara aktarıldığı tespit edildi.

9 internet sitesi kapatıldı

Siber suçlular arasında "Sowix", "Ondex" ve "EmreQuery" isimleriyle bilinen yasa dışı sorgu panellerinin de aralarında bulunduğu 9 internet sitesi operasyonun ardından ele geçirilip erişime kapatıldı.

Şüphelilerin yasa dışı irtibatlarını sağladıkları Telegram grupları ve kanalları da ele geçirildi. Güvenlik güçleri, bu gruplarda "siber casusluk faaliyetleri ve yasa dışı sorgu sistemleriyle mücadelede kararlılık" mesajı paylaşarak, bu grupları erişime kapattı.

