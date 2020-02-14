Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) MİT Kumpasıyla ilgili İstanbul'da yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, FETÖ'nün MİT'i ele geçirmek için MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı gözaltına almak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da istifaya zorlamak istediğine dikkat çekildi. Bir numaralı sanık Fethullah Gülen'in ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. İddianamenin ayrıntılarına TRT Haber ulaştı.

7 Şubat 2012... FETÖ, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı stratejik hedef olarak gördü, ele geçirmek için kumpas kurdu. MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile MİT yöneticileri Afet Güneş ve Emre Taner ifadeye çağrıldı. Aynı gün, o dönem başbakanlık görevini yürüten Recep Tayyip Erdoğan ameliyat olacaktı. Sinsi plan farkedildi, Hakan Fidan ifadeye gönderilmedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün MİT kumpasıyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı, 154 sayfalık iddianame hazırladı. 1 Numaralı sanık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen... Eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer de sanıklar arasında. Toplam 34 sanığa "anayasayı ihlal" başta olmak üzere çok sayıda suçlama yöneltilerek ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istendi.

Süreç kronolojik olarak anlatıldı

İddianamede kumpasa giden süreç kronolojik olarak anlatıldı. Örgüt üyelerinin talimatı bizzat elebaşı Gülen'den aldığı belirlendi. Bu kapsamda sözde örgüt yöneticilerinin Pensilvanya'ya gittiği tespit edildi.

FETÖ'nün bu kumpasla neyi amaçladığı da net olarak ortaya konuldu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ameliyata geç girince kumpas bozuldu"

İddianamede, "FETÖ kendilerinden olmayan MİT'i ele geçirmeyi hedefledi. Hakan Fidan'ın gözaltına alınmasıyla, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan istifaya zorlanmak istendi. Kurulan hükümetin devrilmesi planlandı. Başbakan Erdoğan ameliyata geç girince kumpas planı bozuldu ve önlendi."

61. Hükümet üyeleri davacı oldu

Ve davacılar... Recep Tayyip Erdoğan 61. Hükümet Başbakanı ve Cumhurbaşkanı sıfatıyla davacı oldu. 61. hükümetin bakanları da davacılar arasında. MİT Başkanı Hakan Fidan, Afet Güneş ve Emre Taner davacı olan diğer isimler.

11 Şubat'ta yazılan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Kabul edilmesi halinde önümüzdeki günlerde yargılama başlayacak.