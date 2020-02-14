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İstanbul'da terör operasyonu: 10 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da düzenlenen PKK operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünde eylem hazırlığında oldukları belirlendi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüne PKK'ya yönelik operasyonda birçok adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
PKK'nın gençlik yapılanması üyesi oldukları iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü için eylem hazırlığında oldukları belirlendi.
Etiketler: terör operasyonu PKK DGHSon Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 09:58
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