Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüne PKK'ya yönelik operasyonda birçok adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

PKK'nın gençlik yapılanması üyesi oldukları iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü için eylem hazırlığında oldukları belirlendi.