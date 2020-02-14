Haber Giriş: Kaynak: AA
Sosyal medyadan terör propagandasına 1 yıl 3 ay hapis cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, sosyal medyadan terör propagandası davasında hapis cezasına hükmedildi.
İddiaları kabul etmeyerek, beraatını istedi
Duruşmaya, tutuksuz sanık M.M. ile avukatı katıldı.
Savunması alınan sanık, yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşımadığını iddia ederek, beraatını talep etti.
Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamına giren deliller dikkate alınarak sanığın üzerine atılı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti de sanık M.M'yi ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.
Etiketler: terör propagandası sosyal medya pkk/kckSon Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 10:06
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