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Türkiye
İHA 04.11.2023 01:42

Mısır silosunda çıkan yangın: 5 kişi dumandan etkilendi

Karaman'da bir firmaya ait mısır silosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mısır silosunda çıkan yangın: 5 kişi dumandan etkilendi
[Fotograf: İHA]

Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 kişi olay yerinde bekleyen ambulansta tedavi edildi. Yangın, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 1’nci Cadde üzerinde bulunan bir firmaya ait lisanslı depoda yaşandı.İçerisinde mısırın depolandığı 10 numaralı siloda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken poliste bölgede güvenlik önlemi aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle siloda çıkan yangın söndürüldü.

Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 5 kişiye olay yerinde bekleyen ambulansta müdahale edildi. Yangının silosu içerisindeki motorun yanması sonucu çıktığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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