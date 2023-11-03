Çok Bulutlu 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.11.2023 23:50

Ankara'da 4 bin 212 sikke ele geçirildi

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma, Bizans, Antik Yunan, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait 4 bin 212 sikke ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Ankara'da 4 bin 212 sikke ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, Altındağ ilçesinde Ankara Kalesi çevresinde içerisinde tarihi eserlerin bulunduğu A.E'ye ait ikamet ve depolar tespit etti.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlar neticesinde Roma, Bizans, Antik Yunan, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait altın, gümüş ve bronz olmak üzere 4 bin 212 sikke, 893 tarihi eser niteliğinde obje, 4 adet tarihi eser nitelikte tabanca ve 1 tabanca ile 109 fişek ele geçirildi.

Ankara'da 4 bin 212 sikke ele geçirildi

Tarihi eserlere, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Etnografya Müzesi'ne teslim edilmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan A.E'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ETİKETLER
Ankara Tarihi Eser
Sıradaki Haber
Zonguldak'ta kamyonet ile otobüs çarpıştı: 11 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:31
Uluslararası Af Örgütü: Gazze'de çatışmalar durmazsa insani felaket daha da kötüleşecek
00:23
Heniyye: İsrail ABD desteğiyle uluslararası yasalara meydan okuyor
00:18
Honduras İsrail'deki büyükelçisini geri çağırdı
00:12
Oxfam: Gazze'nin güneyinde 2 milyon kişi belirsizlikle karşı karşıya
00:05
Fransa Gazze'de vurulan Fransız Enstitüsü için İsrail'den gerekçe istedi
00:00
İsrail Şifa Hastanesi'nde ambulans vurduğunu itiraf etti
Hakkari'de yüksek kesimler beyaza büründü
Hakkari'de yüksek kesimler beyaza büründü
FOTO FOKUS
İsrail Gazze'de yine bir okulu bombaladı
İsrail Gazze'de yine bir okulu bombaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ