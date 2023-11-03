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Türkiye
AA 03.11.2023 22:33

Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
[Fotograf: DHA]

Yunus Tanrıkulu yönetimindeki otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Şehitler Mahallesi yakınlarında U dönüşü yapmak için manevra yapan Yahya Hüren idaresindeki otomobille çarpıştı.

Sürücüler ile araçlarda bulunan Refika Hüren, Özlem Hurel, Ahmet Faruk Dutar, Abdullah Eren Dutar, Recep Tanrıkulu yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Özlem Hurel, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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