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Türkiye
İHA 04.11.2023 01:39

Şanlıurfa’da çalıntı motosiklet operasyonu: 137 motosiklet ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Viranşehir, Siverek ve Suruç ilçelerinde polis ekiplerince yapılan motosiklet denetiminde 137 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Şanlıurfa’da çalıntı motosiklet operasyonu: 137 motosiklet ele geçirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekiplerince, Viranşehir, Siverek ve Suruç ilçelerinde çalıntı motosikletlerin ele geçirilmesi ve faillerin yakalanması amacıyla uygulama ve operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 137 çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet, 4 hacizli yakalamalı motosiklet ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 2 şahıs ile çalıntı motosikletlerle ilişkisi olduğu belirlenen 85 kişiye adli işlem yapıldı.

Operasyonla vatandaşların 5 milyon lira zarara uğraması engellenirken, çalıntı motosikletlerin sahiplerine teslim edileceği bildirildi.

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