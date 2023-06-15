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Türkiye
AA 15.06.2023 01:59

Miras kavgasında ağabeyini öldürdü

İzmir'in Buca ilçesinde miras kavgası yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunduğu iddia edilen kişi, ağabeyini pompalı tüfekle öldürdü.

Miras kavgasında ağabeyini öldürdü
[Fotograf: DHA]

41 yaşındaki Y.K. miras yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunduğu öne sürülen ağabeyi 53 yaşındaki A.K'nin Yenigün Mahallesi'ndeki evine geldi.

Burada tartışmaya başlayan kardeşlerden Y.K. beraberinde getirdiği pompalı tüfekle ağabeyine ateş edip ağır yaraladı.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağabey A.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

3 çocuk babası olduğu öğrenilen A.K'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri cinayet zanlısı Y.K'yi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı.

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