Miras kavgasında ağabeyini öldürdü

41 yaşındaki Y.K. miras yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunduğu öne sürülen ağabeyi 53 yaşındaki A.K'nin Yenigün Mahallesi'ndeki evine geldi.
Burada tartışmaya başlayan kardeşlerden Y.K. beraberinde getirdiği pompalı tüfekle ağabeyine ateş edip ağır yaraladı.
Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağabey A.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
3 çocuk babası olduğu öğrenilen A.K'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri cinayet zanlısı Y.K'yi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı.