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Türkiye
DHA 15.06.2023 01:45

Kurban pazarının gözdesi 190 bin liraya satıldı

İstanbul'da kurulan kurban satış yerlerinde pazarlıklar başladı. Kurban pazarlarının gözdeleri ise bir tonun üzerinde ağırlığa sahip olan boğalar oldu. Esenyurt'ta 1 ton 400 kilo ağırlığındaki 'Gürkan' isimli boğa ise pazara getirilir getirilmez 190 bin liraya satıldı.

Kurban pazarının gözdesi 190 bin liraya satıldı
[Fotograf: DHA]

Kurban Bayramı öncesinde İstanbul'un birçok noktasında kurulan kurban satış yerlerinde pazarlıklar başladı. Kurban pazarlarının en dikkat çekenleri ise bir tonun üzerinde ağırlığa sahip olan boğalar oldu. 

Esenyurt'ta kurulan kurban satış yerinde ise 1 ton 400 kilo ağırlığındaki 'Gürkan' isimli boğa pazara gelir gelmez 190 bin liraya satıldı.

Kurban pazarının gözdesi 190 bin liraya satıldı

'Gürkan'ı satın alan Cesim Topal, "Şu anda fiyatlar maliyetten dolayı biraz yüksek. Ama ekonomik şartlardan dolayı adamlar da çok emek vererek buraya getiriyorlar" dedi.

Satılan kurbanlığın sahibi Bülent Ekmekçi ise, "Ardahan Göle'den geldim. Pazarın en büyük hayvanı budur, ırk olarak Şarole ırkıdır yani diğerlerinin randımanı yüzde 50 ise bunun randımanı yüzde 60 ile yüzde 70 arasında değişir. Pazarın en büyük hayvanıdır. Alıcısına hayırlı olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli?

Kurbanlık alacaklara uyarılarda bulunan Ekmekçi, "Hayvanın sağlık durumuna baksınlar. Küpe olması lazım kulağında, ağzındaki dişine açıp bakılması gerekir. Yaşına bakılması gerekir" şeklinde konuştu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurban pazarlarında sıkı pazarlıklar yapılıyor. Kıran kırana yapılan pazarlığın ardından kurbanlık boğa bir aileye 50 bin liraya satıldı 

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İstanbul Kurban Bayramı
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