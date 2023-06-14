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Türkiye
DHA 14.06.2023 22:17

Bariyerleri aşan İETT otobüsü alt yola uçtu

Başakşehir'de İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak alt yola uçtu.

Bariyerleri aşan İETT otobüsü alt yola uçtu
[Fotograf: DHA]

Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda İkitelli istikametine giden boş İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Yol kenarındaki bariyerlere çarpan otobüs, yaklaşık 10 metre aşağıdaki bağlantı yoluna düştü.

Bariyerleri aşan İETT otobüsü alt yola uçtu

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otobüsün düştüğü bağlantı yolu trafiğe kapandı. Otobüsü olay yerinden kaldırmak için çalışma başlatıldı.

Bariyerleri aşan İETT otobüsü alt yola uçtu

Öte yandan, olay yerindeki vatandaşlardan Mustafa Aslantürk, evde otururken eşinin kendisine kazayı haber vermesi üzerine koşarak bölgeye geldiğini söyledi.

Sürücü kursunda iki yıl ağır vasıta sürüş eğitmenliği yaptığını anlatan Aslantürk, İstanbul'da İETT şoförlerinin kurallara uymadığını ve çok hızlı araç kullandığını öne sürdü.

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