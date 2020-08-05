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Miraç'ın kaybolması ile ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı
Diyarbakır'da 4 yaşındaki Miraç Çiçek'in kaybolmasıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'dan 31 Temmuz'da akrabalarını ziyaret için Dicle ilçesinin Kelekçi köyüne giden 3 çocuklu Çiçek çiftinin, evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki oğulları Miraç Çiçek'i arama çalışmaları 6'ncı günde sürüyor.
Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince yürütülen çalışmalarda henüz bir ize ulaşılmadı.
Ekipler, dağlık ve engebeli arazi ile köye 2 kilometre uzaklıktaki Dicle Nehri'nde de hassas burunlu köpeklerle arama yapıyor.
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında küçük çocuğun kaybolması ile ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 12:29
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