Diyarbakır'dan 31 Temmuz'da akrabalarını ziyaret için Dicle ilçesinin Kelekçi köyüne giden 3 çocuklu Çiçek çiftinin, evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki oğulları Miraç Çiçek'i arama çalışmaları 6'ncı günde sürüyor.

Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince yürütülen çalışmalarda henüz bir ize ulaşılmadı.

Ekipler, dağlık ve engebeli arazi ile köye 2 kilometre uzaklıktaki Dicle Nehri'nde de hassas burunlu köpeklerle arama yapıyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında küçük çocuğun kaybolması ile ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.