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Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince uyuşturucuyla yakalanan 21 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekiplerince Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde 3 gün boyunca uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik yol ve asayiş uygulaması yapıldı.
Ekipler, uygulama sırasında, durumundan şüphelendiği kişilerin üstleri ile araçlarında arama gerçekleştirdi.
Uyuşturucuyla yakalanan 21 şüpheli gözaltına alındı, 103 gram esrar ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: uyuşturucu operasyonu kırklareliSon Güncelleme: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 12:21
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