Aslanburnu mevkisinde, denizde iki ayrı botta düzensiz göçmenler olduğu ihbarını alan Foça Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 84 düzensiz göçmeni yakaladı.

Somali, Güney Afrika ve Kongo ile Afganistan ve Suriye uyruklu oldukları belirlenen düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınarak, Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi.

Yasa dışı yollardan Midilli Adası'na geçmeye çalıştıkları anlaşılan düzensiz göçmenlerin, sorguları ve kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne gönderilmek üzere Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri öğrenildi.