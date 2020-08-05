Haber Giriş: Kaynak: DHA
İzmir'de 84 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Foça ilçesinde, iki ayrı lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 84 düzensiz göçmen yakalandı.
Aslanburnu mevkisinde, denizde iki ayrı botta düzensiz göçmenler olduğu ihbarını alan Foça Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 84 düzensiz göçmeni yakaladı.
Somali, Güney Afrika ve Kongo ile Afganistan ve Suriye uyruklu oldukları belirlenen düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınarak, Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi.
Yasa dışı yollardan Midilli Adası'na geçmeye çalıştıkları anlaşılan düzensiz göçmenlerin, sorguları ve kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne gönderilmek üzere Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri öğrenildi.
Etiketler: Sahil Güvenlik Komutanlığı izmir düzensiz göçmenSon Güncelleme: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 11:33
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