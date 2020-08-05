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Gaziantep'te demir atölyesindeki patlama kamerada
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'teki bir demir atölyesinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 5 kişi yaralandı. Patlama anı kameraya yansıdı.
Merkez Şehitkamil ilçesinde bulunan KÜSGET Sanayi Sitesi'ndeki bir demir atölyesinde patlama yaşandı.
İhbar üzerine olay yerine arama kurtarma, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Patlamanın etkisiyle tesiste büyük hasar meydana geldi.
"Yaralılara acil şifalar diliyorum"
Patlamayla ilgili açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, oksijen tüpünün patlaması sonucu 5 kişinin yaralandığını belirterek, "Adli ve idari soruşturma başlamış olup, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Etiketler: KÜSGET Sanayi Sitesi atölyede patlamaSon Güncelleme: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 14:01
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