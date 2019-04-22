Çevre ve Şehircilik Bakanlığının aylık kültür yayınlarından artık çocuklar da yararlanacak.

Bunun için Eğitim Yayın Daire Başkanlığının hazırladığı "Çevreci Çocuk" dergisinin ana gündemini, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" ve çevre konuları oluşturuyor.

Sıfır Atık Ali'nin maceralarından Çizgin Gezgin'in tarihte yaptığı yolculuklara, Şaşkın Mucit Sacit'in keşiflerinden atıklardan eşya yapma sanatına, çevreci sporlardan ağaç, bitki ve hayvan tanıtımlarına kadar onlarca farklı konunun bulunduğu ücretsiz dergi, kısa sürede binlerce çocuğa ulaştırıldı.

Okullarda dağıtılacak dergi, renkli ve eğitici içeriğiyle çocuklara keyifli vakit geçirtmeyi ve çevre bilincini artırmayı hedefliyor.

Dergide uzman yazar ve çizerler yer alıyor

Çevre konularının eğlenceli bir dil ve renkli içerikle ele alındığı derginin yanında her ay sürpriz hediyeler de olacak.

Uzman pedagoglar kontrolünde hazırlanan derginin ekibinde, alanlarında tanınmış uzman yazar ve çizerler yer alıyor.

Çocukların çevreyle ilgili konuları eğlenerek öğrenmelerinin hedeflendiği dergide, tarihte önemli icatlara imza atmış bilim adamları, mimarlar ve sanatçıların tanıtımlarına da yer veriliyor.

Kaynak: AA