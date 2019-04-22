Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Terörle Mücadele şubelerinden 25 polisin katılımıyla, uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik gece saatlerinde Vatan, Onur, Narlıtepe, Fırat, Mimarsinan ve Güzelvadi mahallelerindeki 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Narkotik dedektör köpeği "Gece"nin de kullanıldığı operasyonda, kapıları açılmayan zanlıların evlerine "koçbaşı" kullanılarak girildi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 120 gram eroin, 260 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 750 lira, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA