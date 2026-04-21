Emine Erdoğan'dan çocukların dijital ortamda korunması programına ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde, UNICEF ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen "Çocukların Dijital Ortamlarda Korunmasına İlişkin Uluslararası Politika ve Uygulama Paylaşımı Programı”na ilişkin paylaşım yaptı.

Programa katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Emine Erdoğan, "Çocukların korunması ve güçlendirilmesine yönelik bütüncül politikaların, iyi uygulama örneklerinin ve uluslararası iş birliği imkânlarının değerlendirileceği toplantının çocuklarımız adına hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.