Minguzzi davasına ilişkin bilirkişi raporunda yeni tespitler yer aldı

Olay anına ilişkin kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından hazırlanan bilirkişi raporunda, saat 08.14 sıralarında kamera açısına Minguzzi ile tanıklar U.T. ve D.A.D'nin girdikleri ifade edildi.

Raporda, saat 08.15'te suça sürüklenen çocuk B.B. ile üzerinde siyah renk şişme yelek, gri renk kapüşon ve koyu renk pantolon bulunduğu tespit edilen A.D'nin Minguzzi ve arkadaşlarının yanından geçtikleri, B.B'nin daha sonra geri döndüğü, maktul ve arkadaşlarının yanına geldiği, tartıştıkları, daha sonra da ayrıldıkları anlatıldı.

Saat 08.17'de B.B'nin kameranın açısına yeniden girdiği, hızlı adımlarla maktul ile arkadaşlarının yanına gittiği, aynı dakikada A.D. ile A.K. olduğu değerlendirilen kişilerin de kamera açısına girdikleri ifade edilen raporda, saat 08.18'de B.B'nin Minguzzi'nin üzerine yürüdüğü, yumruk attığı, vatandaşların araya girmesiyle uzaklaştırılmaya çalışıldığı, bu sırada olay yerinde 18 yaşından küçük U.B'nin yanı sıra A.D. ile A.K. ile bazı tanıkların da bulundukları belirtildi.

B.B'nin saat 08.19'da yeniden kamera açısına girdiği, sağ elinde bıçak olduğu, koşarak Mattia Ahmet Minguzzi'nin yanına geldiğine dikkatin çekildiği raporda, U.B, A.D. ile A.K'nin de B.B'yi takip ettiği bilgisi verildi.

Raporda, U.B'nin B.B'ye maktul ve arkadaşlarının bulunduğu yeri eliyle işaret yaparak gösterdiği, B.B'nin de koşarak buraya gittiği, saat 08.20'de ise B.B'nin maktul Minguzzi'yi 6 kez bıçakladığı, bu sırada U.B, A.D. ile A.K'nin B.B'yi takip ettikleri belirtildi.

Maktulü bıçakladıktan sonra B.B'nin olay yerinden kaçmaya başladığı, tek başına pazar dışına çıktığı, U.B'nin ise bıçaklanması nedeniyle yere düşen Minguzzi'nin yüzüne tekme atmasının ardından kaçtığının altı çizilen raporda, U.B, A.D. ile A.K'nin pazarda bir araya geldikleri ve buradan ayrıldıklarına işaret edildi.

Olayın ardından çevrede bulunan vatandaşların Minguzzi'ye yardım etmeye çalıştığı, saat 08.31'de sağlık ekiplerinin olay yerine geldiği, Minguzzi'yi hastaneye kaldırdıkları bilgisinin yer aldığı rapor, İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta Mattia Ahmet Minguzzi'nin kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla Kadıköy Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarına gittiği, burada dolaştıkları sırada suça sürüklenen çocuklar U.B. ve B.B. ile karşılaştıkları, aralarında geçen konuşmanın ardından B.B'nin Minguzzi'yi ittirdiği aktarılıyor.

B.B'nin, dolaşmaya devam eden Minguzzi'nin tekrar karşısına çıkarak yumruk attığı belirtilen iddianamede, şüphelinin elindeki bıçakla Minguzzi'yi vücudunun farklı bölgelerinden yaraladığı anlatılıyor.

İddianamede, U.B'nin de yere düşen Minguzzi'ye tekme attığı, çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından U.B. ve B.B'nin kaçtıkları kaydedilerek, olaydan sonra hastanede tedavi altına alınan Minguzzi'nin 17 gün sonra 9 Şubat'ta yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

Adli Tıp Kurumundan alınan otopsi raporuna göre vücudunda 3 kesici alet yaralanması, göğsünde delici alet yarası olan Minguzzi'nin ölüm nedeninin kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olduğu anlatılıyor.

İddianamede, U.B'nin Minguzzi'yi tekmelediği, B.B'nin ise tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez bıçakladığı kaydedilerek, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan her iki şüphelinin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.