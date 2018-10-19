Milli karateci Enes Bulut'tan tarihi başarı

Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Enes Bulut, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda kumite +68 kiloda elde ettiği üçüncülükle oyunlarda madalya kazanan ilk Türk karateci oldu.

Organizasyonda 206 ülkeden 15-18 yaş aralığında 3 bin 998 sporcu mücadele etti. Eşit sayıda kız ve erkek sporcunun yarıştığı ilk olimpik organizasyonda Türk sporcular 1 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.

Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Enes Bulut’u başarısından dolayı tebrik etti.

Karatenin olimpiyat oyunları programında yer almasıyla bir hayalin gerçeğe dönüştüğünü vurgulayan Delihasan, "Enes’in kazandığı madalya hem kendisi hem de Türk karatesi için çok önemli. Kendisini, emek veren milli takım ve kulüp antrenörlerimizi tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bu bir başlangıç olacak ve devamı Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda gelecek" değerlendirmesinde bulundu.

Enes Bulut da Milli Olimpiyat Komitesine yaptığı değerlendirmede "Kazandığım bu madalya şehitlerimize ve ailelerine armağan olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA, İHA