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Irak'ın kuzeyinde silah ve mühimmat depoları imha edildi

Irak'ın kuzeyi Zap, Kandil ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında terör örgütüne ait sığınak, barınak ve silah, mühimmat depoları imha edildi.

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Irakın kuzeyinde silah ve mühimmat depoları imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt dışında terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Zap, Kandil ve Hakurk bölgelerine bugün hava harekatları düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edildi.

 


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zap, silah, Sığınak, mühimmat, Kandil, Irak'ın kuzeyi, hava harekatı, Hakurk, barınak
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