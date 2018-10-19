Irak'ın kuzeyinde silah ve mühimmat depoları imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt dışında terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Zap, Kandil ve Hakurk bölgelerine bugün hava harekatları düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edildi.

Irak kuzeyi Zap, Kandil ve Hakurk bölgelerine 18 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde; bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve silah/mühimmat depoları imha edilmiştir. pic.twitter.com/C6jAJbW4of — TSK (@TSKGnkur) 19 Ekim 2018

Kaynak: TRT Haber