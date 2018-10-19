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Manisa'da FETÖ soruşturması: 4 tutuklama

Manisa'da FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı.

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Manisada FETÖ soruşturması: 4 tutuklama

Manisa Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün deşifresine yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla 12 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 4 kişi tutuklandı.

Zanlılardan 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, haklarında yakalama emri olan diğer 5 zanlı, haklarındaki soruşturmaların sürdüğü illerden gelen ekiplere teslim edildi.  

Kaynak: AA 

Etiketler: Manisa, fetö
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