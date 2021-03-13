Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 15:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Milas'ta 23 yaşındaki bir kadın vurularak öldürüldü
[Fotoğraf: AA ]
Muğla'da 23 yaşında bir kadın, erkek arkadaşı tarafından evinin önünde tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan zanlı, polis tarafından yakalandı.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Tanyeri Sokak'ta evin çalan kapısını açan Bensu Narlı, erkek arkadaşı S.K. tarafından göğsünden tabancayla vuruldu.
Narlı'nın evinde bulunan arkadaşları durumu polise ve acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbara koşan polis ve sağlık ekipleri, 23 yaşındaki Bensu Narlı adlı genç kadının olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaçan şüpheli ise Söke yolunda yakalandı. Şüpheli Serhat K. Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Bugün toprağa verilecek genç kadının cenazesi, önce baba ocağı Güllük Mahallesindeki evine getirildi. Burada aileden alınan helallik sonrası cenaze namazı için Güllük Camii'ne götürülecek.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
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