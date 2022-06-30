Park halindeki bir midibüs, freni boşalınca geri geri kaydı. Kayan araç önce yine park halinde olan başka bir araca ardından bir evin duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle duvarın bir kısmı devrilirken duvarın dibinde oyun oynayan çocuk ise son anda kurtuldu.

Herhangi bir yaralanma olayının olmadığı kazada araçlarda ve evin duvarında maddi hasar meydana geldi.

"Burası çocuk doluydu"

Kazada aracı ve iş yeri hasar gören Aziz Orhan, “Şu tarlada freni boşaldı, geri geri geldi köşe başında bizim aracımıza çarptı. Oradan kaydı, buraya girdi. Ondan sonra biz geldik, kapıyı falan kırmışlar. Allah’tan kimseye bir şey olmadı, burası çocuk doluydu. Bir tane çocuk var çocuk ayağını atıyor, otobüs düşüyor” diye konuştu.

Freni boşalan midibüsün kaydığı anlar kamerada Küçükçekmece’de freni boşalan midibüsün geri geri giderek duvara çarptığı anlar kameraya yansıdı.