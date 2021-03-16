Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 10:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Midelerinde uyuşturucu madde taşırken yakalandılar
[Fotoğraf: TRT Haber]
Van'dan uçakla İzmir'e gitmek isterken havalimanında yakalanan 2 İranlının midesinden uyuşturucu madde çıktı.
Van Emniyet Müdürlüğü düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan risk analizi çalışmaları neticesinde İran uyruklu A.D. ve S.A. isimli şahıslardan şüphelenildiği belirtildi.
Uçağa binmeleri engellenen 2 kişinin yapılan muayenesinde midelerinde kapsül halde uyuşturucu madde olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan 2 kişi adli makamlar tarafından tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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