Üzerinde biri çocuk 3 kişinin olduğu motosiklet, Balo Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne çıkarken İSTAÇ temizlik aracı ile çarpıştı. Motosikletin devrilmesi sonucu üç kişi yere savruldu.

Motosiklette bulunanlardan Muzaffer İ. yaralandı. Yaralı kadın Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Motosiklette bulunan küçük kız da olay yerine gelen dedesine teslim edildi.

Kaza ile ilgili tutanak tutan polis ekipleri, temizlik aracı şoförünü Taksim Polis Merkezine, motosiklet sürücüsünü ise yaşı küçük olduğu için Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

