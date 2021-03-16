Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak kazıdan 1,5 metrelik tarihi küp çıktı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'da kaçak kazı yaptıkları belirlenen define avcılarının bulduğu 1,5 metrelik küpün Bizans ya da Osmanlı dönemine ait olduğu belirlendi. Tarihi eser olarak nitelendirilen küp Afrodisyas Müzesine götürüldü.
Kuyucak ilçesinde, Kayran Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri gitti.
Bölgede şüphelileri bulamayan ekipler, kazılan yerde küp bulunduğunu gördü.
Vinç yardımıyla çıkarılan 1,5 metrelik boş küp, Afrodisyas Müzesine teslim edildi.
[Fotoğraf: AA]
Jandarmanın şüphelileri arama çalışması sürüyor.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, yaptığı açıklamada, küplerin tarih boyunca depolama amacıyla kullanıldığını söyledi. Tuncer, gerekli çalışmaların ardından küpün müzede sergileneceğini dile getirdi.
Etiketler: Kaçak Kazı Tarihi Eser
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