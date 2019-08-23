Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıldönümü 26 Ağustos'ta Muş Malazgirt'te yapılacak törenle kutlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek törene MHP lideri Devlet Bahçeli de katılacak.

Törenle ilgili MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 81 il teşkilatına genelge gönderdi. "26 Ağustos'un gölgelenmesine fırsat vermeyin" uyarısı yaptı.

Törene katılacak partililerin, parti bayrağı ve flamaları getirmemeleri istenirken,

"Yalnızca Türk bayrağı taşıyın, MHP ve ülkücü hareketi yansıtan sloganlar atmayın" denildi. Genelgedeki uyarılara özen göstermeyenlerin görevine bakılmaksızın gerekli uyarı ve işlemlerin yapılacağı belirtildi.

Kaynak: TRT Haber