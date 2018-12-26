MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezindeki makamında, AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alarak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Bahçeli, "haber" kategorisinde, Ali Jadallah'ın, Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi doğusunda İsrail sınırında toplanan Filistinlilerin düzenlediği "Hazırlık ve Uyarı Cuması" gösterisine katılan engelli bir vatandaşın yer aldığı, "Direnişe 'engel' yok" fotoğrafına oy verdi.

MHP lideri aynı kategoride, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin ilçe merkezini tümüyle ele geçirmesinin ardından, Türk askerinin ilçe merkezindeki hükümet binasına çektiği bayrağın gösterildiği Halil Fidan imzalı "Türk Bayrağı Afrin'de" adlı fotoğraf ile Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesinin Balkaya dağlarında vatan savunmasındaki Mehmetçiğin iftarının yer aldığı Özkan Bilgin imzalı "Mehmetçikten ilk iftar" adlı fotoğrafı seçti.

"Dolunay ve yerli İHA"

"Yaşam" kategorisinde Bahçeli, Burak Milli'nin, yerli insansız hava aracının Suriye'nin Afrin bölgesinde uçarken dolunayla birlikte objektife takılan "Dolunay ve yerli İHA" adlı fotoğrafını seçerken, bu kategoride ayrıca Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da dolunay" isimli fotoğrafı için de oy kullandı.

Bahçeli, "spor" kategorisinde ise Burak Akbulut'un İspanya'nın başkenti Madrid'de çektiği "Karatenin Sultanları" fotoğrafı ile Ali Atmaca'nın "3. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği"nde çektiği "Ata sporu" fotoğrafına oy verdi.

"Güzel bir teşebbüs"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Anadolu Ajansı'nın her yıl gerçekleştirmiş olduğu üç alandaki fotoğraf seçiciliği hem yaşadığımız hayatı hem kültürümüzü hem de toplumsal değerlerdeki öncelikleri ortaya koyan ve kalıcı bırakan bir güzel teşebbüstür. Düşünenleri tebrik ediyorum, uygulayanlara da başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA