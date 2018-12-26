Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyona katılacak Özgür Suriye Ordusu kuvvetleri cephe hattına yığınak yapıyor.

Özgür Suriye Ordusu askerlerini taşıyan, yaklaşık 40 araçlık konvoy, Suriye'nin Cerablus kentinden yola çıktı.

"Topraklarımızı almak istiyoruz"

Teröristlerin topraklarını aldıklarını söyleyen bir Özgür Suriye Ordusu askeri, "Sivillere tecavüz ettiler, her şeyi yaptılar. Topraklarımızı almak istiyoruz. Önce Allah sonra Türkiye sayesinde topraklarımızı alacağız" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun operasyon hazırlıkları, teröristlerin gözünü korkuttu.

Münbiç'e hakim tepelere yerleşen teröristler kaçacak yer arıyor.

Haber: Rasim Kılıç