Kimi annesini kaybetmiş kimi babasını, kiminin hiç kimsesi yok…

Yıllardır işgal ve savaşla boğuşan Afganistan’da en büyük bedeli çocuklar ödüyor. Tüm çocukların hikayesi aynı; zor bir hayat, belirsiz bir gelecek. Türkiye Maarif Vakfı’nın okulları ise zorlu yaşam şartlarında çocuklar için umut oldu.

Başka çocuklar onun gibi olmasın diye doktor olmak istiyor

İşte onlardan biri, Nesibe. Bu yıl liseden mezun oldu. Anne ve babasını çocuk yaşta kaybeden Nesibe, en büyük hayalini şu sözlerle anlatıyor:

“Türkiye’ye gitmek istiyorum hayallerim var, mesela diş doktoru olmak istiyorum. Babam şeker hastalığından vefat etti. 2 yıl sonra annem vefat etti. Doktor olmak istiyorum başka çocukların da hayatını kurtarmak istiyorum yetim yaşamalarını istemiyorum onların da benim gibi.”

Nesibe aynı zamanda roman da yazıyor, romanında yaşamından izler var; acı, gözyaşı, umut…

“Bir kız burada savaş olduğu için Türkiye'ye gidiyor sonra Yunanistan'a giderken bütün ailesini kaybediyor tek babası kalıyor yanında. Büyüyerek diş doktoru oluyor o da. Büyük bir aile oluyorlar sonra gene Afganistan'a dönerek kendi vatanına hizmet ediyor.”

Türkiye Maarif Vakfı'nın yönetimindeki Afganistan'daki Habibe Kadiri Kız Lisesi Nesibe’nin de evi olmuş.

“Onlar anne babamın yokluğunu hissettirmiyorlar mesela ağladığımda gözyaşlarımı siliyorlar. Onların bizi bırakmayacağına inandım. Gerçekten vefalı olduklarını anladım sonra.”

Şefikullah'ın tek hayali mühendis olmak

Şefikullah ise Türkiye Marif Vakfı'nın Şiringan'daki Erkek Lisesi'nde okuyor. Anne babasını hiç tanımamış.

“Yetimhanede büyüdüm annemi babamı hiç tanımadım Türkiye'den misafirler geldi beni yetimhaneden alıp yetiştirdi tek hayalim okulu başarıyla tamamlayıp Türkiye'de mühendislik okuyup ülkeme hizmet etmek. Türk halkına Türk Maarif Vakfı'na teşekkür ediyorum.”

"Hocalarımız ailemizin yokluğunu hissettirmiyor"

İhsan ise savaşın devam ettiği toprakların çocuğu. Okul onun da evi haline gelmiş.

“Hocalarımız ailemizin yokluğunu hissettirmiyor. Tatillerimizde eve gidemiyorum. Çünkü 4 yıldır memleketimiz Derzah'ta savaş var ve herkes savaştan kaçıyor.”

Ahmet Halit'in ise en büyük hayali geçen sene kaybettiği annesinin vasiyetini yerine getirmek:

“Annem 1 yıl önce vefat etti. O çok söylüyordu 'doktor ol' diye o da akciğer hastalığından öldü. Ben onun için, köyüme hizmet etmek için doktor olmak istiyorum.”

Afganlı çocuklar için Maarif Vakfı Okulları, okuldan çok yuva olmuş....

Bunda gecesini gündüzünü bu çocuklar için harcayan öğretmen ve idarecilerin payı çok büyük.

Haber: Enes Polat

Görüntü: Mustafa Tunç

Kurgu: Dilara Aktaş