Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 06:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
MHP İlçe Başkanı İskender Gör, Gaziantep'in Araban ilçesinde otomobiliyle yaptığı kaza sonucu hayatını kaybetti.
İskender Gör yönetimindeki otomobil, Araban-Pazarcık kara yolundaki Köklüce Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları çalışmada İskender Gör'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcılık incelemesinin ardından Gör'ün cenazesi Araban Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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