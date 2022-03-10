Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mezarlıkta define kazısı yapan 4 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde mezarlıkta define bulmak için kazı yapan 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şıhlar Mahallesi Zafer Caddesi'nde eski mezarlıkta define arayan kişilerin kazı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Olay yerinde polis ekiplerini gören şüpheliler, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.
Kovalamaca sonucu yakalandılar
Yaşanan kovalamacanın ardından polis ekipleri önce M.G'yi, bir süre sonra ise metruk bir binadaki M.Ş'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde yanlarında H.B. ile M.A.D'nin olduğunu söyledi. H.B. ile M.A. da İlçe Emniyet Müdürlüğüne çağrıldı.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Polis
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