Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şıhlar Mahallesi Zafer Caddesi'nde eski mezarlıkta define arayan kişilerin kazı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerinde polis ekiplerini gören şüpheliler, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Kovalamaca sonucu yakalandılar

Yaşanan kovalamacanın ardından polis ekipleri önce M.G'yi, bir süre sonra ise metruk bir binadaki M.Ş'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde yanlarında H.B. ile M.A.D'nin olduğunu söyledi. H.B. ile M.A. da İlçe Emniyet Müdürlüğüne çağrıldı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.