Mehmet E. idaresindeki mevsimlik işçileri taşıyan minibüs, Ali D. kontrolündeki tıra Aksaray-Adana kara yolu Karasu Kavşağı'nda arkadan çarptı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücü Erkek ile minibüsteki ikisi çocuk 17 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.