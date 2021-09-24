Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 04:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/AA
Beyoğlu'ndaki iş merkezinde çıkan yangın hasara neden oldu
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Beyoğlu'ndaki bir iş merkezinde yangın çıktı. Yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın Asmalı Mescit Mahallesi'ndeki 6 katlı iş merkezinin 3'üncü katında çıktı.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.
Bu arada, iş merkezinin 6'ncı katında, oyuncu Emre Kınay'a ait Oyunculuk Akademisi'nin bulunduğu öğrenildi.
Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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