Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 03:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esenler'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Esenler'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında, ikisi kadın 5 kişi yaralandı.
O-3 Otoyolu İSTOÇ istikametinde trafikte makas atan iki araç nedeniyle 4 otomobil ve bir kamyonet çarpıştı.
Kazada ikisi kadın 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazada, 5 araçta da hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kurtarıcı araç yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
Son Haberler
- 04:37
- 03:47
- 03:34
- 03:26
- 02:39
Sıradaki Haber
İstanbul'da hafriyat kamyonu ile halk otobüsü çarpıştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz