Akşam saatlerinde Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi'nden Kağıthane istikametine giden hafriyat kamyonunun sürücüsü, ''U'' dönüşü yapmaya çalıştı.

Bu sırada Ayazağa istikametinde seyreden İETT'ye bağlı halk otobüsü kamyonla çapıştı. Kaza sırasında otobüste yolcu olmaması, olası ölüm ve yaralanmanın önüne geçti.

Her iki araçta hasar meydana gelen kaza nedeniyle, bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Bu arada, kamyonun dönüş yaptığı yerde ''U'' dönüşü yapılmaz işaretinin olduğu görüldü.