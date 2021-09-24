Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 03:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da hafriyat kamyonu ile halk otobüsü çarpıştı
[Fotoğraf: İHA]
Sarıyer'de bir hafriyat kamyonu ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada her iki araçta da hasar meydana gelirken, bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
Akşam saatlerinde Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi'nden Kağıthane istikametine giden hafriyat kamyonunun sürücüsü, ''U'' dönüşü yapmaya çalıştı.
Bu sırada Ayazağa istikametinde seyreden İETT'ye bağlı halk otobüsü kamyonla çapıştı. Kaza sırasında otobüste yolcu olmaması, olası ölüm ve yaralanmanın önüne geçti.
Her iki araçta hasar meydana gelen kaza nedeniyle, bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
Bu arada, kamyonun dönüş yaptığı yerde ''U'' dönüşü yapılmaz işaretinin olduğu görüldü.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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