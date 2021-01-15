Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 22:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Metruk binada çıkan yangın hasara yol açtı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
2. Anafartalar Mahallesi 1513 Sokak'ta bulunan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binası yanındaki 2 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü.
Yangında binanın genelinde hasar oluştu.
Etiketler: Yangın
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