2. Anafartalar Mahallesi 1513 Sokak'ta bulunan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binası yanındaki 2 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü.

Yangında binanın genelinde hasar oluştu.