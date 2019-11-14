İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ağustos ayında yaptıkları ortak çalışmayla terör örgütü PKK/YPG üyesi biri kadın iki teröristin Suriye'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye giriş yaptığını belirledi.

Ekipler, şehrin giriş ve çıkışlarında geniş güvenlik önlemi alarak şüpheli araçları durdurup arama yaptı.

Şanlıurfa'dan kente gelen bir şehirler arası yolcu otobüsünü Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki İncirlik Park Alanında durduran ekipler, biri kadın iki kişinin durumundan şüphelenip kimlik kontrolü yaptı.

İl Göç İdaresi Müdürlüklerince Suriyeli kişiler adına düzenlenmiş kimliklere kendi fotoğraflarını yapıştırdıkları tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerin üzerinde sahte yol izin belgesi de ele geçirildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Beden dili ele verdi

Uzun süren sorgulamalar sırasında Arapça ve Kürtçe dışında başka dilde konuşmayan zanlılardan birinin Türkçe sorulara beden diliyle verdiği tepkiden Türk olduğundan şüphelenen polis, kadının kimliğinin Elif K. olduğunu belirledi.

Elif K'nin ifadesinde 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıfta öğrenim görürken Irak'a gidip PKK'ya katıldığını, örgütün kamplarında sözde özel kuvvet biriminde eğitim gördüğünü ve daha sonra Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesine geçtiğini söylediği öğrenildi.

Şüpheli bomba eğitimi almış

Türkiye'ye metropol kentlerde ekonomik hedeflere yönelik bombalı eylem yapması için gönderildiğini belirten kadın terörist, eylem yapılacak bölgenin seçilmesinde ise inisiyatifinin kendisine bırakıldığını anlattı.

İkinci şüphelinin ise Suriye uyruklu Halil M. olduğu ve bu kişinin de bomba eğitimi aldığı tespit edildi.

Ekip, teröristlerin Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Suriye sınırını geçip ülkeye girmesini sağladığı iddia edilen Hanifi Ç. ve Osman S'yi de operasyonla yakaladı.

Zanlılar, ağustos ayında çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Koordinatlardan patlayıcıya ulaşıldı

Saldırıda kullanacağı patlayıcının yeri sınırı geçmeden önce kendisine bildirilen Elif K'nin verdiği koordinatı inceleyen ekip, patlayıcıyı ormanlık alanda çalılıklar arasında buldu.

Kavanoz içerisindeki 7 litrelik sıvıyı inceleyen ekip, maddenin 2016'da Ankara Kızılay'da Güven Park yakınında gerçekleştirilen terör saldırısında kullanılan nitrometan-anilin türü patlayıcı olduğunu belirledi.

Kadın teröristin, diğer örgüt mensuplarına bomba, sabotaj ve suikast eğitimi verdiği, 13 farklı türde bomba hazırlayabildiği iddia edildi.

Kaynak: AA