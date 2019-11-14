Türkiye
İstanbul güne sisle uyandı14 Kasım 2019 Perşembe 07:46 - Son Güncelleme 14 Kasım 2019 Perşembe 08:05
İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan sis nedeniyle sürücüler uyarıldı.
İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde sis etkili oldu.
[Fotoğraf: DHA]
Özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin oldukça düştüğü sis nedeniyle sürücüler tabelalarla sise karşı uyarıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Yüksek kesimlerde etkisini gösteren sis, özellikle Topkapı Surları çevresinde ve E-5 Karayolu’nda da etkili oldu.
[Fotoğraf: İHA]
Sisin Anadolu yakasında da yer yer etkili olduğu görüldü.
Sis nedeniyle deniz ve havayolunda ise bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: DHA, İHA, TRT Haber