İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde sis etkili oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin oldukça düştüğü sis nedeniyle sürücüler tabelalarla sise karşı uyarıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Yüksek kesimlerde etkisini gösteren sis, özellikle Topkapı Surları çevresinde ve E-5 Karayolu’nda da etkili oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Sisin Anadolu yakasında da yer yer etkili olduğu görüldü.

Sis nedeniyle deniz ve havayolunda ise bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: DHA, İHA, TRT Haber