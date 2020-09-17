Olay, Şişli - Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda sabah saat 09.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Zeynel Abidin A. metronun geldiği sırada raylara atladı.



Metronun altında bir kişinin kaldığını gören görevliler ise durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Mecidiyeköy ve Beyoğlu İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler rayların altında kalan kişiyi kurtarmak için çalışmalara başladı.



Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Çalışmalar sırasında Mecidiyeköy-Şişli ve Gayrettepe Metro İstasyonları kapatıldı. Metro kullanan vatman ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hastaneye kaldırılan Zeynel Abidin A.'nın (26) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Metro İstanbul'dan açıklama

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Mecidiyeköy/Şişli istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Osmanbey-Levent istasyonları arasında hizmet verilememektedir. Mecidiyeköy/Şişli ve Gayrettepe istasyonları işletmeye kapatılmıştır" denildi.